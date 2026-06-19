Desde la OPJM mantienen vivo legado de Fidel Castro

La Habana, 19 jun (ACN) En el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) refleja en cada tarea las enseñanzas de quien es su mayor inspiración.

En declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias Chabeli Arencibia Martell, presidenta nacional de la OPJM, comentó que durante el curso escolar y las actividades por los 65 años de la organización, la principal motivación ha sido acercarse aún más a la vida y obra del líder histórico de la Revolución.

Señaló que en los colectivos pioneriles del país, el homenaje al Comandante en Jefe es una acción genuina que reconoce a un hombre cuya valentía y dimensión patriótica constituyen un ejemplo para las nuevas generaciones.

Añadió que al hablar de la OPJM hay que pensar en Fidel Castro, el pionero mayor, quien siempre tuvo presente que los niños son la esperanza del mundo y bajo ese principio impulsó tantas obras en favor de ellos.

Destacó que en los momentos actuales, honrar a esta figura, también consiste en involucrarse en las tareas que demanda la nación, por lo que los pioneros cubanos también dan su aporte en la producción de alimentos, la transformación social y en el ahorro energético.

Expuso que ante el constante asedio del gobierno de Estados Unidos contra la mayor de las Antillas, los pioneros también han manifestado, mediante diversas actividades, su rechazo a las políticas imperialistas que se desarrollan contra el país y han ratificado su apoyo a los líderes de la nación.