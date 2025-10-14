Desde Cuba, Venezuela alza su voz contra el imperialismo

La Habana, 14 oct (ACN) A fin de mantener la denuncia ante las crecientes amenazas del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo venezolano, la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Cuba realiza hoy, en esta capital, un encuentro de solidaridad.

En el espacio se expone el carácter político, mediático y económico de la agresión imperialista, que tiene entre sus intereses, según los presentes, apropiarse de los recursos naturales con que cuenta el país sudamericano.

La cita se convierte en una condena a acusaciones hechas por el gobierno norteamericano, el cual construye su narrativa sobre supuestas actividades de narcotráfico en la nación bolivariana.

Con esta acción, Venezuela reafirma su compromiso con la paz en América Latina y el Caribe y ratifica que la lucha por la soberanía de los pueblos es fundamental para la estabilidad regional.

Participan en el encuentro, Orlando Maneiro Gaspar, embajador venezolano, parte del cuerpo diplomático que lo acompaña y representantes de diferentes movimientos sociales.