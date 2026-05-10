Defienden pioneros en Holguín vigencia del pensamiento martiano

Holguín, 10 may (ACN) La cuarta edición de la Jornada del Cariño comenzó con un desfile inaugural protagonizado por pioneros y jóvenes artistas, que defendió en las calles de Holguín la vigencia del pensamiento martiano en las nuevas generaciones.

El recorrido alcanzó el centro histórico de la ciudad hasta concluir en el Cine Martí, espacio al cual se dedica la Jornada con motivo de su centenario y donde se inauguró un evento que, bajo el eslogan Martí en los holguineros, busca perpetuar la memoria que enlaza al Apóstol con el territorio nororiental.

Héctor Niles Ávalos, presidente de la Sociedad Cultural José Martí (SCJM), expresó en las palabras de apertura que la presente edición tiene como colofón el primer Taller Provincial, que bajo esa premisa se celebrará del 12 al 14 de mayo en la Biblioteca Provincial Alex Urquiola.

El espacio potenciará la teoría y el debate académico, dedicado al aniversario 131 de la caída en combate de José Martí y a los centenarios de Fidel Castro Ruz y del Cine Martí, con especial participación de niños y jóvenes de diversos centros educativos de la provincia.

Niles Ávalos destacó que el evento defiende la manera en que Martí sintió una profunda conexión con el pueblo holguinero, recordó en sus memorias el cariño recibido y señaló que es un sentimiento que se renueva tras más de un siglo, conservándose en cada niño y joven que busca su guía en el ideario martiano.

Recordar su paso por estas tierras no es solo un ejercicio de nostalgia histórica, sino una oportunidad de afianzar en las nuevas generaciones el respeto y aprecio por aquellos hechos fundacionales de la nacionalidad cubana, expresó.

La jornada inicial continuó con la proyección del filme Martí en el ojo del canario, del director Fernando Pérez, que retrata la niñez y adolescencia del Apóstol y uno de los títulos históricos dedicados a su memoria, que forman parte de la programación del Cine en ocasión del evento.

El espacio concluyó con la presentación del libro Martí en los holguineros, del cual nace el eslogan de la edición, por la historiadora y coautora María Julia Guerra, quien disertó sobre las particularidades del encuentro del Apóstol con la tropa al mando de José Miró Argenter en los días 9, 10 y 11 de mayo de 1895.

La cuarta edición de la Jornada del Cariño se extenderá en Holguín hasta el 19 de mayo y está auspiciada por la SCJM junto al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el Movimiento Juvenil Martiano, la Cátedra Martiana de la Universidad de Holguín y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.