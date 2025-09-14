Cuba y Angola: Dos parlamentos hermanos

La Habana, 14 sep (ACN) El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, sostuvo este sábado conversaciones oficiales con su homóloga de Angola, Carolina Cerqueira.

Esteban Lazo agradeció el respaldo invariable de Angola al levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba y a la exclusión inmediata de la Isla de la espuria lista de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo.

Con la tradicional ceremonia militar y pase de revista, y la interpretación de los dos himnos nacionales 🇨🇺🇦🇴; Esteban Lazo, presidente de @AsambleaCuba,

recibió este sábado, en el Capitolio Nacional, a Carolina Cerqueira, presidenta de la Asamblea Nacional de #Angola pic.twitter.com/UiQ2mJaeCc — Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) September 14, 2025

Por su parte, Carolina Cerqueira señaló la trascendencia de su visita oficial a Cuba con vistas al fortalecimiento de los vínculos interparlamentarios entre ambos pueblos.

Estuvieron presentes en el fraternal encuentro, además, el secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Cansejo de Estado, Homero Acosta Álvarez; directivos de las comisiones parlamentarias; así como Modesto Ricardo Gómez Crespo, vicepresidente del Grupo Parlamentario de Amistad Cuba-Angola; Luis Alberto Amorós, director de África Subsahariana del Ministerio de Relaciones Exteriores; y funcionarios de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional.

Tras las conversaciones oficiales, ambas delegaciones rubricaron acuerdos de cooperación interparlamentaria entre las dos asambleas nacionales y sus respectivas administraciones.

Ambos presidentes de Asambleas Nacionales 🇨🇺🇦🇴 sostuvieron conversaciones oficiales en el Capitolio Nacional



✅️Posteriormente, las dos delegaciones rubricaron acuerdos de cooperación interparlamentaria pic.twitter.com/ssTjxhllzg — Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) September 14, 2025

Como parte del programa de su visita oficial a Cuba, la Presidenta de la Asamblea Nacional de Angola intercambió este sábado, además, con directivos y científicos del Instituto Finlay de Vacunas, entre ellos su director general y miembro del Consejo de Estado, Yury Valdés Balbín.

De igual forma, Cerqueira depositó una ofrenda floral en homenaje al Héroe Nacional José Martí, en el Memorial que perpetúa la obra del Apóstol en la Plaza de la Revolución.