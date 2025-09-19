Cuba por trabajar junto al SELA en pos de integración regional

ACN | Tomada de la cuenta en X de @DiazCanelB

La Habana, 19 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, ratificó el compromiso de su país de trabajar junto al Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), en pos de la integración regional.

Así lo señaló el jefe de Estado cubano este jueves, al recibir en el Palacio de la Revolución a Lesly David, recién elegido como secretario permanente de este organismo.

"Fue un gran placer recibir al embajador Lesly David en ocasión de su primera visita como Secretario Permanente del SELA", comentó Díaz-Canel en X sobre el encuentro.

Le ratifiqué el compromiso de #Cuba con este importante mecanismo para avanzar hacia la necesaria integración entre los países de nuestra región.

Según reseña la Presidencia en su sitio web, el mandatario expresó la voluntad de Cuba de continuar apoyando las estrategias propuestas por el SELA para la recuperación económica en América Latina y el Caribe y las actividades vinculadas a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El Presidente cubano resaltó el aporte que puede dar el organismo de integración para encontrar vías para enfrentar los retos y desafíos que tienen hoy los países de la región.

Por su parte, David, natural de Haití y egresado en Cuba, reconoció a la Isla por su desempeño activo en el organismo.

"El SELA siempre ha contado con Cuba y así lo seguirá siendo", enfatizó el directivo, quien destacó el gran capital humano del que dispone la mayor de las Antillas.