Corresponsales de guerra cubanos repudian ataque contra Venezuela

La Habana, 12 ene (ACN) El Círculo de Corresponsales de Guerra de la Unión de Periodistas de Cuba condenó el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, ocurrido el 3 de enero, que derivó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros y de la primera combatiente Cilia Flores, hecho considerado una violación del Derecho Internacional, precisó el periódico Trabajadores.

Periodistas que cumplieron misiones en Angola y otros países guardaron un minuto de silencio en homenaje a los cubanos y venezolanos caídos en defensa de la soberanía y la dignidad de América Latina y el Caribe.

Juvenal Balán Neyra, Premio Nacional de Periodismo José Martí 2023, destacó que los propios agresores reconocieron la resistencia de los 32 combatientes cubanos caídos, lo que confirma la moral y el valor del internacionalismo practicado por la nación caribeña.

La periodista y ensayista Katiuska Blanco Castiñeira evocó el pensamiento antimperialista del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y su confianza en la victoria frente al bloqueo económico, comercial y financiero como guía para enfrentar las amenazas de intervención militar contra Cuba, y ratificó su confianza en la dirección política del país.

Milton Díaz Cánter, presidente del círculo especializado, recordó la coincidencia del encuentro con el aniversario 97 del asesinato en México de Julio Antonio Mella, paradigma de la juventud cubana, y señaló que el despliegue militar contra Venezuela evidencia la decadencia del imperialismo norteamericano.

Francisco Rodríguez Cruz, vicepresidente de la UPEC, convocó a los periodistas cubanos a prepararse mejor para combatir en las redes digitales, al advertir que la guerra contra Cuba utiliza la mentira como arma de desmoralización.

El profesor Fernando Camacho Padilla, de la Universidad Autónoma de Madrid, invitado al encuentro, llamó a sumar jóvenes de distintas partes del mundo a la defensa de la Isla mediante la divulgación de documentales sobre la labor solidaria e internacionalista de Cuba.

Los corresponsales reafirmaron la hermandad histórica entre Cuba y Venezuela, expresada por Fidel y el Comandante Bolivariano Hugo Chávez Frías, y ratificaron que el pueblo cubano defenderá la Revolución y el socialismo ante las amenazas externas.

César Díaz Chacón, periodista y reportero de guerra en Angola, subrayó que la resistencia tenaz constituye la mayor fortaleza de Cuba como plaza sitiada e inexpugnable.