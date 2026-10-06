Constata Valdés Mesa transformaciones en empresa pesquera

Pinar del Río, 6 oct (ACN) Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político y Vicepresidente de la República, constató hoy la implementación de las transformaciones económicas y sociales en la Empresa Pesquera Industrial (Epicol) La Coloma, la mayor de su tipo en Cuba.

Contamos con tres asociaciones en las que trabajamos para la pesquería y la comercialización de la langosta y otras especies de la plataforma; y el procesamiento y comercialización del bonito de cara a su exportación, explicó Yordan Nogueira Tapia, director de la entidad, en presencia de las máximas autoridades de la provincia y representantes del Ministerio de la Industria Alimentaria.

Se traducirá en el incremento de los niveles de captura, a partir de que las asociaciones garanticen el combustible y la energía necesarios para lograr que nuestras embarcaciones estén en zonas de pesca, detalló.

Además, aumentarán los surtidos con vistas al consumo social, pues los ingresos permitirán adquirir materias primas que van al mercado nacional también como producciones terminadas, apuntó.

Nogueira Tapia refirió que las transformaciones garantizarán a la empresa alcanzar los niveles productivos planificados, invertir cada año el 15 por ciento de los dividendos obtenidos con los socios para la adquisición de tecnología y lograr una buena posición en el mercado.

Asimismo, impactará en la calidad de vida de los trabajadores mediante el aumento del salario medio, y eso se logra con más producciones, apuntó.

Valdés Mesa se interesó por las ventas, los esquemas financieros, los encargos estatales; e insistió en la importancia de elevar las exportaciones.

Como parte de la transformación energética, el parque solar fotovoltaico montado en la entidad deberá comenzar a generar este mes, inversión que en plena capacidad aportará 400 kilowatts/ hora para sostener actividades como la producción de hielo y las tecnologías de la planta de pescado.

Se instalaron cuatro sistemas fotovoltaicos de seis kilowatts en los centros de acopio, un sistema en la casa matriz que alimenta las bombas de agua y los servidores informáticos- precisó el director de la Empresa-, y 30 estaciones de energía en embarcaciones langosteras.

El Vicepresidente cubano visitó la futura planta de langosta viva, renglón que aspira a recuperar la industria de mayor captura del crustáceo en el país.

Epicol aporta más del 45 por ciento de la captura del crustáceo, el 80 del bonito y figura entre las de mayor extracción de escamas.