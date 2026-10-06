Rindieron tributo en Camagüey a los mártires del crimen de Barbados

Camagüey, 6 oct (ACN) A 50 años del crimen de Barbados, profesores y estudiantes de la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE) Cerro Pelado, en Camagüey, rindieron hoy tributo a los mártires de ese abominable hecho en el que fallecieron las esgrimistas agramontinas Inés Luaces y Milagros Peláez.

Durante el homenaje a las 73 víctimas de ese crimen, Yoandry Armenteros Vasconcelos, director de ese plantel, repudió ese atentado terrorista, en el que perdieron la vida 24 jóvenes atletas que regresaban victoriosos a la Patria.

La demanda de justicia, afirmó, continúa latente entre las nuevas generaciones de cubanos, pues sus autores intelectuales nunca fueron condenados por esa acción terrorista.

Hoy, en esa institución, 28 camagüeyanos integran el equipo de Esgrima, inspirados en la trayectoria deportiva de aquella generación de la selección juvenil cubana que conquistó todas las medallas de oro en el IV Campamento Centroaméricano y del Caribe en ese deporte.

En honor a ellos, en el 2025 el círculo de interés "Inés Luaces" se coronó campeón nacional, precisó Miguel de la Rosa Zayas, entrenador en la modalidad de Espada.

Actualmente, comentó que se encuentran en la etapa de introductoria para pulir las bases y los elementos técnicos en esa disciplina.

Para Ariel Alejandro Díaz de la Vega, alumno de duodécimo grado de la EIDE camagüeyana, constituye un orgullo formarse como esgrimista, pues en ese sueño encuentra la manera de transmitir respeto y admiración hacia quienes, por el lamentable suceso en Barbados, no pudieron continuar con su brillante carrera deportiva.