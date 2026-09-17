Consejo de Estado examinó transformaciones económicas y sociales 

La Habana, 17 sep (ACN) El Consejo de Estado analizó este jueves la implementación de las transformaciones económicas y sociales, en sesión ordinaria encabezada por Esteban Lazo Hernández, presidente de ese órgano y de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), con la participación del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel.

Durante la sesión, según precisó el Parlamento cubano desde su web institucional, el vice primer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga, titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, informó sobre la situación actual y las perspectivas de esas transformaciones.

Pérez-Oliva Fraga destacó que la gestión se centró en consolidar el sistema de trabajo entre tres grupos: implementación, aseguramiento jurídico y estrategias político-comunicacionales.

Hasta la fecha se realizaron tres seminarios nacionales para dotar a directivos de organismos de la Administración Central del Estado, gobiernos territoriales y grupos empresariales de herramientas para aplicar las transformaciones.

En el debate, Díaz-Canel, reiteró la importancia de profundizar en la preparación y la participación popular en el proceso.

Lazo Hernández manifestó la prioridad de continuar acompañando a los municipios, donde se materializaron las transformaciones aprobadas en centros laborales, barrios y comunidades.

Félix Martínez Suárez, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento, detalló sobre las acciones de las comisiones parlamentarias.

Entre esas acciones sobresalió la creación de un grupo temporal de trabajo para acompañar a las asambleas municipales del Poder Popular en el cumplimiento de sus atribuciones.

Martínez Suárez precisó que se visitaron nueve provincias y 16 municipios, con intercambios en más de 300 comunidades, y se mantuvo el vínculo con municipios de La Habana.

Rosabel Gamón Verde, ministra de Justicia, informó que se elaboró un cronograma de actualización legislativa para el aseguramiento jurídico de las transformaciones.

Hasta la fecha la comisión central recibió 105 disposiciones jurídicas previstas y se consideró emitir 86 normas adicionales, para sumar 191 normas.

En la jornada se aprobaron dos decretos leyes: De la Academia de Ciencias de Cuba y De los Créditos Bancarios a Personas Naturales.

El primero tuvo como objeto establecer el régimen jurídico de la Academia de Ciencias de Cuba, ajustado al nuevo orden constitucional y a las exigencias del desarrollo científico y tecnológico.

El segundo actualizó el marco regulatorio de los créditos bancarios concedidos a personas naturales, a partir de las transformaciones aprobadas.