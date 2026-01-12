Confirman normalidad en actividades laborales y educativas

La Habana, 12 ene (ACN) La Presidencia de Cuba informó desde sus cuentas institucionales en las redes sociales que es incierta la información atribuida a la Presidencia de la República sobre un supuesto cese de actividades, y convocó a la población a mantenerse informada por los canales oficiales.

Los ministerios de Educación y de Trabajo y Seguridad Social confirmaron la continuidad de las actividades laborales y educativas en Cuba, tras desmentir un comunicado falso difundido en redes sociales que anunciaba la suspensión de servicios en todo el territorio nacional.



El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social declaró que el documento divulgado en plataformas digitales no provino de ninguna institución del Gobierno, y tuvo como propósito generar desinformación.

La entidad exhortó a la ciudadanía a seguir las comunicaciones emitidas por los Órganos del Poder Popular y los medios fundamentales de comunicación social, en sus diversas plataformas.

Por su parte, el Ministerio de Educación aseguró que se mantienen las actividades docentes en todo el país, sin restricciones ni modificaciones, y que nada limita el desarrollo del proceso educativo.

En nota oficial, la institución reiteró que cualquier aclaración será informada por las vías acostumbradas y contextualizada en cada centro escolar, con el objetivo de garantizar transparencia y seguridad a las familias y estudiantes.

Las autoridades insistieron en que la población debe acudir siempre a fuentes oficiales para evitar la propagación de noticias falsas, y subrayaron que la normalidad de los servicios constituye una prioridad para el Estado cubano.