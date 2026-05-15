Confirma Defensa Civil acciones para Meteoro 2026



La Habana, 15 may (ACN) El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil confirmó las principales acciones que se aplicarán con vistas al fortalecimiento de capacidades y respuestas nacionales en el ejercicio Meteoro 2026, a efectuarse hoy en su cuadragésima edición, informó el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) desde su perfil en la red social Facebook.

Entre las medidas figura la actualización de la documentación del Centro de Dirección del Consejo de Defensa Nacional para Situaciones de Desastres y sus grupos de trabajo, así como los planes de aviso y procedimientos de respuesta y recuperación ante ciclones tropicales y otros eventos hidrometeorológicos extremos.

La temporada ciclónica en el área del océano Atlántico tropical, incluidos el golfo de México y el mar Caribe, comienza el primero de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre, lo que exige el cumplimiento detallado de los planes de reducción del riesgo de desastres.

Se precisó la composición de las comisiones de protección de la población, de evaluación de daños y necesidades y de las oficinas de trámites para damnificados, con responsabilidad decisiva de organismos de la Administración Central del Estado, el sistema empresarial y organizaciones políticas y de masas.

Meteoro, ejercicio popular de las acciones en situaciones de desastre, se desarrolla en Cuba desde 1986 y examina la preparación de los órganos de dirección y de mando en todos los niveles, con el propósito de potenciar medidas contra sismos, huracanes de gran intensidad, sequías severas y sucesos de origen sanitario.

En esta ocasión se destaca la integración de tecnologías modernas como la geomática, los drones y los sistemas de información espacial, lo que permite perfeccionar la vigilancia, el control y la toma de decisiones en tiempo real, en correspondencia con las condiciones actuales del país.

La Defensa Civil reafirma que el ejercicio contribuye a consolidar la cultura de prevención y la resiliencia de la población, asegurando la protección de los recursos de la economía y de la sociedad ante cualquier amenaza.