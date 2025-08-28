Condecoran a fundador de Radio Rebelde

La Habana, 28 ago (ACN) Edilberto del Río Guerra (Edy), único fundador vivo de la emisora Radio Rebelde, recibió la Medalla Aniversario 100 de la Radio Cubana, en un acto efectuado en esta ciudad como parte de la jornada por el aniversario 103 de las transmisiones continuadas del medio.

La condecoración fue impuesta por Laslinda Mondejo González, subdirectora general de la Radio Cubana, durante un encuentro familiar al que asistieron directivos y trabajadores del sector.

Del Río Guerra, de 90 años, participó junto a sus hermanos Hugo y Ciro en el traslado de la planta transmisora de la emisora hacia la Sierra Maestra, y compartió en la ocasión anécdotas de su labor junto al Comandante Ernesto Che Guevara.

Entre los presentes estuvieron Delsa Esther Puebla Viltres (Teté), general de brigada y vicepresidenta de la Dirección Nacional de Atención a Combatientes de la Revolución, y el coronel César Alba García, jefe de la Secretaría de Trabajo Patriótico de ese organismo.

También asistieron Anabel Candelario, directora de Radio Rebelde, y Mirta Ramos Difurniao, directora de Comunicación de la Radio Cubana.

Instituida como máximo reconocimiento por el centenario del medio, la Medalla Aniversario 100 distingue a personalidades, organismos e instituciones con estrechos vínculos con la radio en el país.