Concluirá el domingo la Semana Nacional de Protección contra Incendios

La Habana 15 may (ACN) Un homenaje a los caídos en el cumplimiento del deber constituirá el domingo el último acto de la Semana Nacional de Protección contra Incendios, anunció el Cuerpo de Bomberos de Cuba, adjunto al Ministerio del Interior (Minint).

El encuentro de recordación de sus mártires será en el Centro Histórico de La Habana y en el Mausoleo de los bomberos, en el Cementerio Colón, según el programa de la institución, al que tuvo acceso la Agencia Cubana de Noticias.

Una altura de más de veinte metros posee ese panteón, que sobresale por su belleza y majestuosidad en recordación de los sucesos del 17 de mayo de 1890, cuando varias explosiones desataron un incendio de grandes proporciones en la ferretería de Juan Isasi, ubicada en las calles Mercaderes y Lamparilla.

Varios de los bomberos que asistieron a apaciguarlo murieron con estoicismo en lo que sería uno de los extraordinarios desastres de esa época, debido a que su propietario, Juan Isasi, guardaba clandestinamente en su centro considerables cantidades de dinamita.

En total 38 personas fallecieron, un sinnúmero de ellas resultaron heridas y tres años después, el 24 de julio de 1897 inauguraron el majestuoso mausoleo que los honra y a los civiles que también perdieron la vida.

Uno de sus objetivos esenciales de esta su edición 60 consiste en elevar la cultura de seguridad en la nación y, sobre todo, demostrar que son perfectamente evitables “y de esa forma contribuimos al cuidado y preservación de los recursos a lo que nos convoca la dirección del país”.

Incluye la campaña el tradicional homenaje a los Mártires de la Calle Patria, en el municipio capitalino de El Cerro, por el hecho de que contrarrevolucionarios pagados por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos provocaron en 1962 un incendio de grandes proporciones en varios de sus almacenes.

Allí murieron los bomberos Elías Moya (al día siguiente) e Iván Lugo (el 14 de mayo) y un año después, en honor a estos dos revolucionarios, la Escuela Nacional de Bomberos, situada en el Consejo popular Versalles-Coronela del municipio de La Lisa, adoptó el nombre de Mártires de la Calle Patria.

También un testimonio de recordación a los Mártires de Regla y al bombero mambí Néstor Aranguren (1873-1898), en el municipio de Guanabacoa, donde vivió este prócer independentista, cuyo cadáver “fue expuesto a la vista pública y ultrajado, como acto vengativo y ejemplarizante para quienes desafiaran el poder de la Metrópoli”, de acuerdo con historiadores.

La Semana Nacional de Protección contra Incendios es el evento principal de la Jornada Nacional del Sistema de Seguridad y Protección contra Incendios, Física y Náutica en el país, una responsabilidad de los Organismos de la Administración Central del Estado y que concluye el próximo domingo 17.

Por primera ocasión, transcurrió en noviembre de 1966 en el país, por iniciativa del Minint, para prevenir esos desastres tan perjudiciales a la economía y la sociedad en su conjunto.