Con llamado a la unidad concluirá encuentro de publicaciones

La Habana, 17 oct (ACN) Con la unidad de acción como eje central, como ha sido en las jornadas del evento, concluirá hoy, en esta capital, el III Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierdas.

Para esta mañana están previstas la participación de los 220 delegados, de ellos 102 extranjeros, en representación de 38 países y 29 organizaciones políticas del orbe, entre directivos y representantes de medios con un discurso contrahegemónico, en un acto de solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela que sufre las amenazas de agresión imperialista por parte de Estados Unidos.

Se realizará también la presentación del número especial de la Revista Cuba Socialista, publicación teórica y política del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y principal auspiciadora del evento.

Las jornadas del mismo darán paso al I Festival Internacional “Granma-Rebelde”, plataforma para trasladar ideas, opciones informativas y didácticas, en intercambio con el público que se dará cita en las instalaciones de Línea y 18, en el Vedado capitalino.

