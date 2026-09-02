Comprometida enseñanza artística con la defensa de la cultura cubana

La Habana, 2 sep (ACN) Con la convicción de que seguir formando artistas es velar por el futuro de la cultura cubana y es un ejemplo de resistencia ante el contexto actual, se desarrolló hoy el acto nacional por el inicio de un nuevo período lectivo en la enseñanza artística, efectuado en la Escuela Elemental de Música Alejandro García Caturla.

En palabras centrales, Ariadna Padrón García, directora general de Desarrollo y Formación Artística del Ministerio de Cultura, señaló que en momentos en que el país enfrenta el recrudecimiento de la hostilidad del gobierno estadounidense, las escuelas de arte tienen la misión de no renunciar a la tarea de preparar con calidad a los futuros profesionales.

Subrayó que en este nuevo curso, el diseño docente deberá ser flexible, contextualizado y capaz de responder a las particularidades de cada territorio e institución académica.

Padrón García exhortó a los más de nueve mil estudiantes de todo el país que aprovechen cada clase y defiendan con talento la cultura que los identifica, al mismo tiempo que reconoció el papel de cada profesor que no renuncia a la digna vocación de enseñar.

En declaraciones a la prensa Yamilet Alcántara Bejerano, subdirectora artístico-pedagógica de la escuela sede del acto, explicó que el centro, que acoge los niveles primario y secundario de enseñanza cuenta con una matrícula de 216 estudiantes provenientes de los municipios de Marianao, Playa, La Lisa y Boyeros.

Comentó que con un claustro de profesores completo, la institución tiene como objetivo superar los buenos resultados del período anterior y que esos indicadores se reflejen en la preparación de los educandos, los cuales aspiran a mayores niveles de formación profesional.

Para Marcos Antonio Cutiño Ramírez estudiar guitarra en la escuela Alejandro García Caturla es una oportunidad única para perfeccionar sus habilidades con el instrumento y poder entrar en el futuro al Instituto Superior de Arte.

Cuando apenas cursa el sexto grado, Cutiño Ramírez tiene claro que su sueño es convertirse en un artista reconocido en el mundo y representar a su país en todos los escenarios que pise.

Con la música, danza y poesía que caracterizan a la nación, el inicio de este curso fue dedicado al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el año de su centenario, y al aniversario 50 de la creación del Ministerio de Cultura.

Participaron en el encuentro Alpidio Alonso Grau, titular de Cultura, representantes del Partido Comunista de Cuba, entre otras autoridades artísticas y políticas.