Chequeó vice primera ministra obras en conductora de Cuenca Sur

La Habana, 29 sep (ACN) Inés María Chapman Waugh, vice primera ministra de Cuba, recorrió hoy secciones donde se mantienen los trabajos para las reparaciones de tramos afectados de la conductora de 78 pulgadas de la fuente de abasto de Cuenca Sur.

Chapman Waugh, acompañada por Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, se interesó por el estado actual de las labores, donde aún se trabaja en la sustitución del segundo tramo de la conductora que colapsó este domingo.

Conoció sobre la finalización del proceso de interconexión de los pozos uno y dos para aliviar, en la medida de lo posible, la situación del abasto.

Al momento de emitir está información, brigadas de la Base de Obras Especiales realizaban las soldaduras necesarias de polietileno de alta densidad para reponer y preservar la continuidad de la conductora, tras lo cual se prevé el inicio del proceso de prueba de la infraestructura, momento en el que se podrían producir otras averías imprevistas.

La Empresa Aguas de La Habana notificó este domingo sobre la conclusión de la fase final de sustitución de 250 metros de la conductora de 78 pulgadas de la fuente de abasto Cuenca Sur, pero al reponer el servicio, una sección de la misma conductora, aguas arriba, que también presentaba un importante debilitamiento, colapsó.

En un comunicado la empresa señaló que aunque esta situación era previsible, resultaba imposible realizar una inspección exhaustiva en el campo de pozos, lo que habría implicado interrumpir el servicio de todo el sistema.

Agregó que esto habría sumado aún más afectación a los municipios que ya estaban experimentando dificultades en el suministro, y se optó por avanzar con las reparaciones para minimizar las molestias iniciales.

Se trabaja sin descanso por reponer el servicio lo antes posible a los municipios del sistema central que comprende a clientes residentes en los municipios Plaza de la Revolución, Diez de Octubre, Cerro, Centro Habana, Habana Vieja y parte de Boyeros.

La entidad reiteró el compromiso de mantener informada a la población sobre el progreso de los trabajos y aseguró destinar todo el empeño para finalizar las reparaciones lo antes posible y restablecer el servicio.

Aguas de La Habana agradece la comprensión y apoyo de la población y continuará informando por sus canales oficiales todo lo referente del avance de los trabajos, agregó.