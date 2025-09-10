Chequea Marrero Cruz acciones para restablecimiento del SEN



La Habana, 10 sep (ACN) Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de Cuba, chequea hoy en el Despacho Nacional de Carga las acciones para el restablecimiento del sistema eléctrico nacional (SEN).

Según informa la Unión Eléctrica (UNE), el premier intercambió con Alfredo López, director general de esa entidad, sobre la situación del SEN, desconectado a las 9:14 a.m. de este martes.

Ante la salida inesperada de la CTE Guiteras, se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional.

Nos encontramos en el Despacho Nacional de Cargas para evaluar las causas de lo sucedido y el inicio de la recuperación. #DePieYCombatiendo pic.twitter.com/1MGGi4WZyh — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) September 10, 2025

Se ejecutan acciones de conjunto con las máximas autoridades del país para la recuperación del sistema, agrega la UNE en su publicación.

Este martes, tras la salida inesperada de la central termoeléctrica (CTE) Guiteras, el SEN sufrió una desconexión total.

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ya comenzó el proceso de restablecimiento.