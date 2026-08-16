Centenario de Fidel ocupó la agenda informativa en Holguín

Holguín, 16 ago (ACN) Las festividades por el centenario del nacimiento del líder histórico de la Revolución cubana en su natal Birán concentraron el interés informativo de la semana que concluyó en Holguín.

En el Museo Conjunto Histórico de Birán, tuvo lugar el acto político-cultural destinado a honrar al progenitor del proceso revolucionario cubano, al que asistieron residentes del poblado y miembros de los grupos Tras las Huellas de Fidel, de Italia; Ruta Roja, de Portugal; Siboney y el Partido Comunista de Chile, y Juan Rius Rivera, de Puerto Rico.

Fidel Antonio Castro Smirnov evocó la figura de su abuelo desde su condición de dirigente y el orgullo de llevar su nombre, hasta su faceta más cercana y humana, la de un hombre curioso, afectuoso y, a la vez, exigente.

Coincidentemente, ese mismo día el primer parto registrado en el Hospital Universitario Vladimir Ilich Lenin, de esta ciudad, fue el de Yudaimi González Almenares, gestante del municipio de Cueto, tierra donde nació el fundador de la Revolución cubana.

Su hija Mia llegó a sus brazos en la madrugada, aproximadamente a la una, a las 37 semanas y tres días, en cumplimiento del deseo del padre de que naciera en esa misma fecha en que cien años atrás lo hiciera el líder histórico de la Revolución cubana, informó a la Agencia Cubana de Noticias María del Carmen Noris Mariño, comunicadora de la Dirección General de Salud en la provincia.

En fecha de profunda significación para el pueblo cubano, la Dirección General de Salud precisó, a través de su sitio digital, que desarrolló una iniciativa de apoyo a la maternidad con la entrega de recursos de canastilla a la mujer residente en Marcané, tierra cercana a Birán.

Por otra parte, se conoció que la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería 17 (Ingeco) transforma su matriz energética con la instalación de sistemas solares con el objetivo de garantizar la continuidad de proyectos clave en la infraestructura vial, económica y social de la provincia.

Arturo Santiesteban Reyes, director de la entidad también conocida como ECOI 17, explicó que, en medio de la actual crisis energética del país, la estrategia consiste en abastecer de forma paulatina con energía fotovoltaica todas las unidades empresariales de base de la organización y la producción asfáltica.

El cambio de matriz comenzó en la sede principal, donde se concentra el mayor consumo, con la instalación de un sistema de respaldo con capacidad de almacenamiento de 32 kilovatios (kW), 12 kW en inversores y 14 paneles solares, lo que permite continuar el trabajo ante afectaciones del servicio eléctrico.

Asimismo, sobresalió la contribución de la empresa privada Frenas Conmigo al pago de jubilados y asistenciados, mediante un servicio comunitario que agiliza el acceso a las pensiones en efectivo y prioriza a las personas en situación de vulnerabilidad.

Álvaro Grass González, socio único y fundador de la entidad, informó que, más allá de la actividad comercial orientada a la reparación de partes, piezas y agregados destinados a medios de transporte, mantienen un fuerte compromiso con la comunidad del municipio cabecera, al beneficiar a más de 80 holguineros con esa prestación.

En otro orden de informaciones, destacó el pesquisaje auditivo neonatal, aplicado a recién nacidos en las primeras 48 horas de vida, el cual garantiza el diagnóstico precoz de malformaciones o afecciones en los oídos y el inicio temprano de los tratamientos.

Solangel Toirac Tamayo, especialista en Logofoniatría, señaló que la prueba incluye la valoración visual y mejora considerablemente la calidad de vida ante enfermedades de este tipo; una vez detectada alguna anomalía, se realiza un seguimiento en las consultas de neurodesarrollo durante tres meses y luego se remite a atención especializada en el Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción y de la Pedraja.