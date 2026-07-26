Celebró Mayabeque Día de la Rebeldía Nacional

La Habana, 26 jul (ACN) El pueblo de Mayabeque conmemoró el Día de la Rebeldía Nacional en acto central efectuado en el parque de Madruga esta semana, con la presencia de Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político y vicepresidente de la República de Cuba, conjuntamente con dirigentes provinciales del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el Gobierno.

Según precisó Radio Mayabeque desde su web institucional, la ceremonia rememoró el aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, y distinguió a instituciones, organismos y personalidades con aportes relevantes en programas económicos, científicos, culturales y deportivos.

Entre los reconocidos figuraron la Cooperativa de Producción Agropecuaria Camilo Cienfuegos, la escuela primaria Héroes de Playa Girón, la Empresa Pecuaria Genética del Este, la Casa de Cultura Comunal José María Heredia y el proyecto Textil Madruga, junto al productor Guillermo Morán Marrero.

Fueron entregados diplomas a la Región Militar Mayabeque, la Delegación provincial del Ministerio del Interior, la Universidad Agraria de La Habana Fructuoso Rodríguez Pérez, el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria y la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo de Occidente.

También se agasajaron la dirección provincial de educación, la Unidad Empresarial de Base Droguería Mayabeque, el atletismo y el equipo de béisbol Huracanes de Mayabeque.

Nuevos militantes recibieron el carné de la Unión de Jóvenes Comunistas y del PCC, condición alcanzada por méritos en el desempeño político y social.

Ariadna Pavón, secretaria del Comité Municipal del Partido en Madruga, destacó la permanencia en cero de la mortalidad infantil y materna durante dos años consecutivos, y resaltó la historia y el patriotismo como pilares de la localidad.

Edelso Antonio Ramos Linares, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Mayabeque subrayó resultados de superávit en la actividad presupuestada, la circulación mercantil minorista y la campaña de frío, con municipios destacados como Quivicán y Santa Cruz del Norte.

Los poetas Héctor Gutiérrez y Aramís Padilla exaltaron el legado de la Generación del Centenario, mientras agrupaciones artísticas como Acarey, la Academia Mariana de Gonich, Sabor Latino y Rumberos de Mayabeque ofrecieron presentaciones culturales.