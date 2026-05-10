Celebran hoy en Cuba el Día de las Madres

La Habana, 10 may (ACN) Cuba recibe este segundo domingo de mayo con el merecido agasajo para las madres a lo largo y ancho de la Isla en una fecha que recuerda el lugar de estas en la sociedad.

Aunque las limitaciones del contexto actual complejizan la ocasión, nada impide que miles de familias se reúnan en esta fecha para reconocer el peso de ese pilar que representa la figura de la progenitora o para honrar la memoria de aquellas que ya no están.

De acuerdo con investigaciones históricas sobre el tema, fue en 1920 en la localidad de Puerto Padre, en la oriental provincia de Las Tunas, donde de manera masiva se produjo el primer agasajo a las madres cubanas.

El dato hace justicia al doctor Eduardo Queral Mayo, promotor de la festividad en aquella demarcación oriental, hecho que concretó el 6 de abril del mencionado año, un mes antes que el registrado en el Centro de Instrucción y Recreo de la localidad de San Antonio de las Vegas.

Un año antes, justo el 10 de mayo de 1919, Queral trabajaba en la idea desde la logia Los Perseverantes, de Puerto Padre, y a principios de 1920 presentó una moción para declarar el segundo domingo de mayo el Día de las Madres.

El festejo tomo carácter oficial el 22 de abril de 1921, cuando el ayuntamiento de La Habana aprobó la celebración de esta fecha, la que se hizo extensivo a todo el país en 1928, según reportes de la prensa de la época.

La conmemoración de la fecha en su formato actual data de 1905 cuando la maestra de Filadelfia, Anna Jarvis, a raíz de la pérdida de su propia progenitora, hizo ver la necesidad de demostrar el afecto a las madres.

Jarvis, junto a un grupo de amigos, comenzó una campaña por correo para tener el apoyo de ministros influyentes, hombres de negocios y congresistas y poder declarar oficialmente una fecha festiva para ellas.

Como resultado de sus esfuerzos, el primer Día de las Madres fue reconocido en una ceremonia religiosa el 10 de mayo de 1908, lo cual no es uniforme en todos los países, apreciándose un amplio abanico de fechas para el regalo o las flores a quienes engendran la vida en un gesto universal que trasciende fronteras y culturas.