Celebra Cuba hoy aniversario 73 de la gesta del Moncada 

Pinar del Río, 26 de jul (ACN) Cuba celebra hoy el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada, de Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, gesta que estableció el 26 de julio como Día de la Rebeldía Nacional por tratarse de un símbolo de resistencia, emancipación y soberanía.

Por cuarta ocasión Pinar del Río es sede del acto central y justamente ocurre en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, líder de las acciones de aquella mañana de la Santa Ana y artífice de un proyecto social pensado con todos y para el bien de todos.

En la Granjita Siboney, antes de partir a esas acciones, Fidel les dijo a sus compañeros: “podrán vencer dentro de unas horas o ser vencidos; pero de todas maneras (..), el movimiento triunfará. Si vencemos mañana se hará más pronto lo que aspiró Martí. Si ocurriera lo contrario, el gesto servirá de ejemplo al pueblo de Cuba, a tomar la bandera y seguir adelante (…)”.

Y así lo demostró en su alegato de autodefensa La historia me absolverá, luego de los sucesos de aquel día de 1953, donde ilustró los principales problemas que afectaban al país, y se convirtió en un programa político y moral del naciente movimiento revolucionario.

La provincia más occidental es fiel ejemplo de cuánto fue posible gracias a la Revolución, pues de una escandalosa tasa de mortalidad de 60.5 por cada mil nacidos vivos, terminó el año pasado con 4.7, la más baja del país.

Del 30 por ciento era el índice de analfabetismo y desde Guanajay hasta Guane- municipios que delimitaban el territorio antes de 1976- solo existían mil 422 graduados universitarios, de acuerdo con varias fuentes históricas.

Realidad que contrata hoy con los cerca de dos mil egresados de las universidades de Ciencias Médicas y la Hermanos Saíz Montes de Oca, solo en el curso qiue recién culminó.

A poca distancia de la ciudad capital, la Plaza de la Revolución de esta tierra nuevamente reunirá a miles de pinareños en representación de toda Cuba, quienes festejarán una efeméride cuya sede ganaron todos con su trabajo diario, y la resistencia a la crisis que afecta a la nación: los educadores, personal de la salud, estudiantes, amas de casa, obreros, trabajadores del sector no estatal…

El Buró Político del Comité Central del Partido reconoció al territorio por su laboriosidad y resultados en varios sectores, por lo que en saludo a la gesta del Moncada un amplio movimiento de reanimación convocó a no pocos lugareños para devolverle el esplendor a diversos espacios.

Es el caso del teatro José Jacinto Milanés, centenaria institución que ha sido centro de importantes acontecimientos culturales y fue remozada por su deterioro.

Asimismo, el monumento a los hermanos Sergio y Luis Saíz Montes de Oca, a la entrada de la urbe, recibió su tercerca restauración y luce nuevamente los bríos fundacionales.

Reparación de salas y servicios hospitalarios, inaugración de centros sociales, pintura de fachadas, pavimentación de calles, reanimación de murales y de las esculturas del separador del llamado malecón, en la ciudad, fueron algunas de las acciones en saludo a una fecha que sigue representando decisión, coraje y lucha por la autodeterminación.