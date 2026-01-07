Caravana de la Libertad honra en Matanzas memoria y soberanía 

Colón, Matanzas, 7 ene (ACN) La reedición de la Caravana de la Libertad recorre hoy el territorio de la provincia de Matanzas, celebra la memoria histórica con la participación de generaciones múltiples, y el acontecimiento reafirma el valor de la tradición que inspira a jóvenes y mayores.

Con profundo homenaje y respeto, en una jornada precedida por un duelo nacional decretado en honor a los combatientes cubanos caídos durante el ataque imperialista a Venezuela el 3 de enero último, asume el occidental territorio el tributo en conmemoración de un suceso representativo de la continuidad histórica.

Durante el recorrido por el municipio de Colón, los caravanistas realizaron su entrada marchando en revista, como parte de un trayecto que continuará en vehículos a lo largo de la Carretera Central.

Tiburcio Bécquer Alfonso, presidente de la dirección de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) en el municipio de Colón, resaltó que la Caravana representa la memoria viva de los combatientes, recuerda a los que acompañaron al Comandante y afirmó que ver a los jóvenes continuar esta tradición fortalece el compromiso con la patria.

Comentó Amanda Hernández Boffil, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) en el territorio, que la experiencia brinda a las nuevas generaciones la oportunidad de reconocer la valentía de los guerrilleros de la Sierra Maestra, consolidar el vínculo con la historia de la Revolución y asumir su papel en el futuro de la sociedad.

Destacó Donaisy Inerarity Jiménez, secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en el municipio de Colón, que recordar el suceso de 1959 suma hoy la expresión de solidaridad con la nación de Bolívar y Chávez, y el rechazo a las agresiones imperialistas, inspirados en el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro y en el ejemplo de quienes han dado su vida por la justicia social.

Esta noche, como es tradicional, en el entorno del Parque de La Libertad, donde Fidel dialogó con el pueblo desde el balcón del edificio patrimonial que hoy es sede del Gobierno Provincial del Poder Popular, se rendirá homenaje al paso histórico de la Caravana y se condenará el criminal ataque de Estados Unidos a Venezuela desde Matanzas.