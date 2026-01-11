Capítulo cubano de Red En Defensa de la Humanidad vs el fascismo

La Habana, 11 ene (ACN) El capítulo cubano de la Red En Defensa de la Humanidad dio a conocer este domingo un mensaje al mundo con el título de "No se le puede conceder el mínimo espacio al Imperialismo y al fascismo"

Por su importancia, lo reproducimos íntegramente:

"El presidente Donald Trump ha lanzado una nueva amenaza contra Cuba. No son los desvaríos de «un loco». Hay suficientes evidencias acumuladas durante las últimas semanas que demuestran que, para ocultar la crisis interna de su país, el escándalo del caso Epstein, los asesinatos del ICE, el advenimiento irreversible de un mundo multipolar y la pérdida de credibilidad de los Estados Unidos en el escenario internacional, el emperador estadounidense está dispuesto a actuar como Hitler.

"Cuba tiene el derecho de tomar sus decisiones de manera soberana. Y ya hemos comprobado que a la administración actual de los Estados Unidos, al binomio Trump-Rubio, poco le importa la legalidad internacional.

"Durante muchos años hemos aprendido que el Imperialismo actúa como un perro de presa: ante la menor muestra de debilidad no duda en atacar con brutal rabia. También sabemos que, desde su mirada prepotente, los pueblos del Tercer Mundo, los pobres del planeta, somos prescindibles.

"Ante el actual rumbo genocida y agresivo del gobierno trumpista llamamos a los intelectuales, artistas y movimientos sociales a hacer causa común y cerrar filas en defensa de la soberanía de Cuba.

"Somos parte de este pueblo heroico y desde aquí, desde esta Isla agredida y hostilizada desde hace más de seis décadas por elegir un camino propio, la única garantía que podemos dar es nuestra disposición a ser soldados de la resistencia ante una agresión. Y nuestra, de todos, será la victoria.

"Capítulo cubano de la Red En Defensa de la Humanidad

"Cuba, Territorio libre de América, 11 de enero de 2026