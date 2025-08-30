Calor y algunas lluvias en la tarde…

La Habana, 30 ago (ACN) El Instituto de Meteorología informa que hoy estará parcialmente nublado hacia localidades de la costa norte de la región central, mientras que en el resto del país predominará la poca nubosidad.

Desde el final de la tarde se nublará desde Matanzas hasta Guantánamo, así como en la costa norte del extremo occidental, con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas.

En la tarde las temperaturas máximas estarán entre 32 y 35 grados Celsius, superiores en zonas del interior. En la noche las temperaturas estarán entre 24 y 27 grados Celsius, inferiores en el interior y superiores en zonas de costeras.

Los vientos serán variables débiles.

Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, así como desde cabo Cruz hasta punta de Maisí. En el resto de los litorales predominará la mar tranquila.

Nota: En áreas con lluvias y tormentas eléctricas asociadas se pueden incrementar localmente la fuerza de los vientos y la altura de las olas.