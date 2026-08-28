Avería durante subida de carga provoca salida de unidad de CTE Nuevitas

Camagüey, 28 ago (ACN) Tras sincronizar con el sistema eléctrico nacional (SEN), a las 5:23 p.m. de este jueves, la unidad seis de la Central Termoeléctrica (CTE) 10 de Octubre, en el norteño municipio de Nuevitas, presentó una avería en un tubo de la pared lateral derecha del horno que provocó su salida del sistema, debido a sobrepresión en la caldera.

Así lo confirmó a la Agencia Cubana de Noticias Luis Miguel Maure Mestril, jefe de planta en la CTE, quien actualizó que en estos momentos ejecutan el drenaje de la caldera para poder acceder al lugar de la avería, donde también se piensa que uno de esos conductos cercanos tenga bajo espesor.

Especialistas de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas (EMCE) en la "10 de Octubre" ya se alistan para acometer la evaluación y los trabajos de reparación durante el día de hoy, dijo.

La salida del sistema de las tres termoeléctricas de la zona oriental, incluyendo la de Nuevitas, a partir de una oscilación de frecuencia que trajo consigo el disparo de la unidad generadora de la CTE de Felton, toda la presión al cerrarse las válvulas de la turbina repercuten en la caldera, por lo tanto, si hay un tubo con bajo espesor, este se daña, explicó Maure Mestril sobre las posibles causas del incidente.

Tras las labores de recuperación realizadas, la Unión Eléctrica informó en sus redes sociales pasadas las 10:00 p.m. del jueves que el SEN quedó restablecido.

En la tarde de esa jornada, una oscilación en las líneas de transmisión dejó fuera de servicio las principales unidades generadoras de la porción centro-oriental del país y provocó la desconexión de las provincias orientales, desde Holguín hasta Guantánamo.