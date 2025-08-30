La Habana, 30 ago (ACN) Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República de Cuba, asiste hoy, al acto de entrega del donativo de Buque Manuel Gual, que contiene alimentos y otros productos.

Este envío, procedente de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), que zarpó desde el puerto venezolano de La Guaira, tiene como proposito contribuir a mejorar el bienestar, la soberanía alimentaria y el desarrollo económico de Cuba en medio del recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.

La llegada del buque a Cuba, en su viaje inaugural, marca el establecimiento de una ruta marítima regional con el objetivo de fortalecer el comercio intrarregional basado en la solidaridad, complementariedad y beneficio mutuo entre los países miembros del ALBA-TCP.

Esta iniciativa se inscribe en un homenaje al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y es una expresión concreta de la voluntad política y cooperación entre los países miembros del ALBA-TCP, incluyendo Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, entre otros.