Asiste Primer Ministro al recibimiento del Buque "Manuel Gual"

Sarahí Núñez Pérez | Fotos: Luís Jiménez (+Fotos)
30 Agosto 2025

La Habana, 30 ago (ACN) Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República de Cuba, asiste hoy, al acto de entrega del donativo de Buque Manuel Gual, que contiene alimentos y otros productos.

Este envío, procedente de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), que zarpó desde el puerto venezolano de La Guaira, tiene como proposito contribuir a mejorar el bienestar, la soberanía alimentaria y el desarrollo económico de Cuba en medio del recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.

La llegada del buque a Cuba, en su viaje inaugural, marca el establecimiento de una ruta marítima regional con el objetivo de fortalecer el comercio intrarregional basado en la solidaridad, complementariedad y beneficio mutuo entre los países miembros del ALBA-TCP. 

Esta iniciativa se inscribe en un homenaje al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y es una expresión concreta de la voluntad política y cooperación entre los países miembros del ALBA-TCP, incluyendo Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, entre otros.