La Habana, 12 may (ACN) Cuba y Japón oficializaron un convenio solidario que permitirá dotar de soluciones de energía renovable a diez hospitales del país con la firma de notas este lunes en el Hotel Meliá Habana, informó el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex).

El donativo se ejecutará a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con impacto directo en pacientes y trabajadores del sector de la salud.

La cooperación entre Cuba y Japón se ha consolidado como vínculo estratégico en áreas de desarrollo sostenible, salud y agricultura, según confirman el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

De acuerdo con esas instituciones, los proyectos conjuntos han permitido introducir tecnologías avanzadas, fortalecer capacidades institucionales y mejorar la infraestructura social, en correspondencia con las prioridades del Programa Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030.

En el plano institucional, la cooperación se articula mediante programas de asistencia financiera no reembolsable y cooperación técnica, gestionados por JICA y coordinados con organismos cubanos.

Estos incluyen proyectos comunitarios de seguridad humana, iniciativas culturales y financiamiento de gran escala, que han beneficiado directamente sectores estratégicos definidos por el Gobierno de Cuba.

La modalidad de apoyo ha sido reconocida oficialmente como ejemplo de respeto mutuo y colaboración solidaria, destacaron fuentes diplomáticas.

Las áreas prioritarias de esta relación abarcan la producción agrícola, la salud y la medicina, la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de las bases sociales, según declaraciones oficiales.

El Estado cubano subraya en que la cooperación japonesa contribuye a enfrentar las limitaciones derivadas del bloqueo económico , comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, y constituye un respaldo significativo al desarrollo sostenible del país.

Autoridades nacionales reafirmaron la importancia de la solidaridad internacional en el marco de la política exterior de Cuba y agradecieron la contribución del gobierno japonés.