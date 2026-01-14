Anuncian medidas al tránsito por recibimiento de héroes caídos  

La Habana, 14 ene (ACN) La Comisión Provincial de Seguridad Vial de La Habana informa a la población y en particular a los conductores de vehículos que serán adoptadas medidas organizativas dirigidas a garantizar la seguridad de las vías, con motivo del arribo mañana a la Patria de los restos mortales de los 32 combatientes caídos heroicamente durante el criminal ataque perpetrado por el Gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela.

Tras la ceremonia militar de recibimiento en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, serán trasladados por la Avenida Rancho Boyeros hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Con vistas al desplazamiento seguro del dispositivo, es necesario cierres operativos de tránsito en todas las intersecciones desde la Avenida Van Troy hasta la calle Paseo a partir de las 07:00 horas y hasta que concluya el recorrido.

La Comisión Provincial de Seguridad Vial recomienda transitar por la Avenida Boyeros antes de la 07:00 horas o utilizar vías alternativas como la carretera de Calabazar o carretera de Murgas, Proyecto 3, a buscar calle 114, hasta que concluyan las actividades. Así como también la aplicación desde de las 04:00 horas de la madrugada del propio día 15 el cierre al tránsito, con prohibición de estacionamiento y parqueo en las vías siguientes:

Paseo, desde Zapata hasta Ayestarán, Avenidas Boyeros y Carlos Manuel de Céspedes, desde la calle Zapata hasta Vía Blanca (Rotonda de la Ciudad Deportiva), Calle Aranguren, desde Avenida Carlos Manuel de Céspedes, hasta Ayestarán.

Zapata, desde la Avenida 26 hasta Infanta, Calles 8 y 10, desde 25 hasta Zapata, Calle G, desde 23 hasta Avenida Salvador Allende, Calle Colón, desde Zapata hasta Avenida Carlos Manuel de Céspedes, Calle Tulipán, desde Avenida 26 hasta Ayestarán.

Calle Ayestarán, desde Ave Rancho Boyeros hasta Avenida Salvador Allende, Calle Infanta, desde San Lázaro hasta Calzada del Cerro, Avenida Simón Bolívar (Reina), desde Monte hasta Belascoaín, Calle G, desde Malecón hasta Avenida Salvador Allende, Calle 19 de Mayo, desde Ayestarán hasta Avenida Carlos Manuel de Céspedes.

Calle 20 de Mayo, desde Ayestarán hasta Amenidad. Calle Amenidad, desde 20 de Mayo hasta Infanta. Calles Manglar y Saldo, desde Infanta hasta Monte, Calles Domínguez, Piñera, San Pedro, San Pablo, Tulipán y La Rosa, desde Ayestarán hasta Falgueras.

Calles Panchito Gómez, Mazo y General Núñez, desde Pedro Pérez hasta Aranguren, Las calles 31, 33, 35, 37 y 39, desde Loma hasta la Avenida Paseo, Pozos Dulce, Montoro, y Luaces, desde Desagüe hasta Avenida Salvador Allende.

Calle Almendares, desde 19 de Mayo hasta Avenida Salvador Allende, Calle Plasencia, desde Benjumeda hasta Avenida Salvador Allende, Retiro y Árbol Seco, desde Clavel hasta Avenida Salvador Allende, Subirana, Franco y Oquendo, desde Manglar hasta Avenida Salvador Allende.

Oquendo, Márquez González, San Carlos y Nueva del Pilar desde Santo Tomas hasta Avenida Salvador Allende, Calles Hidalgo, Panorama y Bellavista, desde Tulipán hasta 39.

Igualmente se establecerá la limitación a la circulación del tránsito en calle Prado, desde Neptuno hasta Monte, y en calle Zanja, desde Belascoaín hasta Infanta.

Como vías alternativas podrán ser utilizadas la Calzada del Cerro, Monte, Belascoaín, Cristina, Vía Blanca, Malecón, Avenida del Puerto, Calle 100, Vento y Santa Catalina.

La Comisión Provincial de Seguridad Vial ofrece disculpas por las molestias que estas medidas pueden ocasionar, exhorta a los usuarios de la vía a cumplir las disposiciones establecidas en la presente nota y mantenerse atentos a las orientaciones de los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria.