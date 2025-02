Agradeció Cuba apoyo del cuerpo diplomático acreditado en el país

La Habana, 19 feb (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), agradeció al cuerpo diplomático acreditado en el país por todo el apoyo brindado y les reconoció el trabajo que desempeñan para fortalecer las relaciones con la mayor de las Antillas.

El mandatario destacó hoy en X el encuentro con más de un centenar de diplomáticos, que tuvo lugar en la noche de este martes en el Palacio de la Revolución.

Díaz-Canel subrayó en su mensaje que reiteró los embajadores el apoyo del Gobierno cubano para el ejercicio de sus funciones.

Informa la Presidencia que el mandatario se refirió a la difícil situación del país, y subrayó que está vinculada al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.

Destacó que a pesar de la política de máxima presión de Washington, Cuba mantiene su determinación de seguir construyendo una sociedad más próspera, dentro de los preceptos de la construcción socialista.

Nuestra resistencia, añadió, tiene un componente que tiene que ver mucho con la mayoría de ustedes, que es el apoyo, la solidaridad y todas las iniciativas a favor de Cuba que ustedes, sus gobiernos y sus pueblos promueven hacia nosotros.

En este sentido, mencionó particularmente el respaldo mayoritario a la Resolución cubana contra el bloqueo en la Asamblea General de Naciones Unidas.

El 2025 también se presenta como un año de muchos desafíos, comentó Díaz-Canel, y afirmó que existe una estrategia económica para ir superando las adversidades.

Explicó que se están fomentando inversiones importantes para que el sistema eléctrico nacional cada vez tenga más penetración de las fuentes renovables de energía y sea menos dependiente del uso de combustible fósil.

🇨🇺| El presidente @DiazCanelB recibió a más de un centenar de embajadores acreditados en la Isla.



Cuba mantiene relaciones diplomáticas y consulares con 195 Estados; tienen sede en la nación 114 misiones diplomáticas y 8 organismos internacionales.



🔗| https://t.co/fajB24mE7o pic.twitter.com/RRhlX3b3in — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) February 19, 2025

Asimismo, aseguró que se están desarrollando un grupo de programas sociales para atenuar el efecto de algunas desigualdades indeseables.

En periodos como estos, remarcó, también creemos que podemos seguir incrementando la colaboración, y de conjunto podemos encontrar nuevas áreas, nuevos campos, nuevos ámbitos en los cuales podamos compartir proyectos de beneficio mutuo.

El Primer Secretario del Comité Central del PCC Díaz-Canel ratificó a los embajadores acreditados en la isla las convicciones de la política exterior de la Revolución Cubana: “defendemos el multilateralismo, el respeto mutuo, la amistad y la solidaridad entre los pueblos y gobiernos, la no injerencia en los asuntos internos de ningún país, y el respeto a la autodeterminación”.

Resaltó que Cuba lucha en busca de un mundo mejor, más democrático, más inclusivo, más justo, con más armonía con el planeta, y donde no existan guerras, donde predomine la paz, donde no haya exclusiones, donde no existan bloqueos, ni medidas coercitivas.

Estoy seguro que lo podemos lograr; si juntos trabajamos, juntos lo podemos lograr, concluyó.