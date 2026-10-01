Agradeció Canciller cubano denuncias en la ONU contra bloqueo

La Habana, 1 oct (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, agradeció este miércoles a 43 jefes de Estado y Gobierno, homólogos y otros jefes de delegación en Nueva York las denuncias realizadas en la Asamblea General de la ONU contra el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.

En mensajes publicados en la red social X, el jefe de la delegación cubana al Debate General del Segmento de Alto Nivel del 81 período de sesiones expresó su gratitud por los reclamos a favor del fin del cerco energético y de las sanciones secundarias.

Rodríguez señaló que también se denunció la inclusión de Cuba en la lista de supuestos Estados patrocinadores del terrorismo, así como el castigo colectivo y los daños humanitarios derivados de la política estadounidense.

El canciller, en otro post de la misma red social, condenó la nueva oleada de medidas de bloqueo, entre ellas la eliminación de intercambios pueblo a pueblo y la limitación de vínculos académicos e investigativos.

Explicó que se refuerzan las prohibiciones para que entidades privadas cubanas realicen negocios directos con Estados Unidos y bancos de ese país, además de la prohibición de las transacciones U-turn.

Añadió que se prohíben operaciones indirectas con entidades incluidas en la lista unilateral de entidades restringidas del Departamento de Estado, y recordó que el propio secretario de Estado declaró recientemente que “Cuba ya ha caído”, y resulta que ahora necesita aplicar medidas adicionales.

Rodríguez Parrilla advirtió que las nuevas medidas buscan obstaculizar el proceso de transformaciones económicas en curso y afectan tanto al sector público como al privado.

“Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí”, enfatizó el ministro en sus declaraciones.