Agradece Cuba ayuda solidaria de México y Caricom

La Habana, 11 sep (ACN) Cuba agradeció este jueves la constante ayuda de México y el apoyo de los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) al pueblo cubano en ocasión del recibimiento de un donativo consistente en productos de necesidad.

William Díaz Menéndez, director general de Cooperación Internacional del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), señaló el valor de este envío en un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, que limita el acceso de la mayor de las Antillas a recursos indispensables para el bienestar de las personas y el desarrollo del país.

Durante su intervención, Miguel Díaz Reynoso, embajador de México en Cuba, expresó que su país es testigo del castigo al que es sometida la nación caribeña y que en los últimos tiempos se ha intensificado con el cerco energético, por eso reafirmó que este gesto solidario es una muestra de que Cuba no está sola en su lucha.

En representación de Caricom, Halim Majeed, embajador de Guyana en la Isla, manifestó la necesidad de continuar con estas acciones de apoyo a Cuba, por pequeñas que sean, y subrayó que desde el Caribe se hará todo lo posible para seguir ayudando a la nación en tiempos difíciles.

Según el Mincex, este decimotercer envío proveniente de México, que en esta ocasión cuenta con la colaboración de países de Caricom, refleja la hermandad y los lazos históricos de cooperación entre los Estados del área.

Participaron en el encuentro Lázaro Artola Madrazo, viceministro del Mincex para América Latina, otros funcionarios de este organismo y del Ministerio de Relaciones Exteriores, miembros del cuerpo diplomático de países pertecientes a Caricom y representantes de la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional para el Desarrollo.