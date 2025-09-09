Acogerá Cuba X Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural

La Habana, 9 sep (ACN) Con el compromiso de dialogar, intercambiar y fortalecer acciones conjuntas enfocadas en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se realizará el X Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural y Agroturismo del 29 de septiembre al 5 de octubre en diferentes espacios de la región Occidental de Cuba.

Francisco Longino Franquiz Domínguez, director de Eventos e Incentivos de la agencia de viajes Ecotur, comentó hoy en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que el agroturismo tributa a cada uno de los indicadores trazados por la Agenda 2030, y actualmente lo desarrollan emprendedores privados, el sector estatal y también los proyectos de desarrollo local.

Durante el encuentro se abordarán temáticas como los avances del agroturismo, el turismo local sostenible, la comunicación y la inteligencia artificial en ese sector, la inclusión comunitaria, el producto, la gobernanza y comercialización, y la contribución del agroturismo a la mitigación del cambio climático, subrayó.

Franquiz Domínguez destacó entre los principales lugares a visitar al Complejo Turístico Comunitario Las Terrazas, Soroa, el Rancho San Vicente, la Finca Vista Hermosa, la Hacienda Bacura, el Parador Rural Las Barrigonas y el Parque Escaleras de Jaruco.

En conferencia de prensa que trascendió este martes en el Hotel Nacional de Cuba, en esta capital, resaltó que se espera la visita de alrededor de 22 países iberoamericanos y algunas naciones europeas.

Durante las jornadas Cuba mostrará sus avances en el desarrollo del turismo rural y el agroturismo, la estrategia para transformar los atractivos agropecuarios en ofertas agroturísticas, las rutas agroturísticas (tabaco, abejas, caña, maní), la integración de todos los actores locales gubernamentales y el encadenamiento con las universidades, entre otros aspectos de interés.

La inauguración oficial de la cita acontecerá el 30 de septiembre a las 9:00 a.m. en el Jardín Botánico Nacional, mientras que la clausura tendrá lugar el 4 de octubre a las 6:00 p.m. en el Salón Arcos de Cristal del Cabaret Tropicana, donde se presentará a España como sede de la próxima edición.

El X Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural y Agroturismo “Por un desarrollo comunitario sostenible” está organizado por el Instituto Iberoamericano de Turismo Rural y el Ministerio de Turismo de Cuba (Mintur) y tiene como receptivo oficial a la agencia Ecotur, especializada en la gestión del turismo de naturaleza y la aventura rural.

Acompañaron el encuentro Yadira Ramírez Morera, directora de Comunicación del Mintur; Telmo Ledo Llanes, especialista principal de la Dirección de Desarrollo de ese ministerio, y diferentes funcionarios de Ecotur y del Mintur.