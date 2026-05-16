Acciones del Instituto de Filosofía en homenaje al centenario de Fidel

La Habana, 16 may (ACN) El Instituto de Filosofía de Cuba (IFC) confirmó que todo su accionar en 2026 está dedicado a rendir homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro en el centenario de su natalicio en agosto próximo, por ser promotor de su doctrina revolucionaria.

Especialistas del centro mencionaron en ese sentido la organización en febrero pasado de los Talleres sobre Paradigmas Emancipatorios en su edición 16, que se han consolidado como un espacio vivo de resistencia desde 1995, informaron en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias.

Señalaron que sus ejes temáticos incluyeron la crítica al sistema de dominación múltiple como respuesta al orden genocida del neoliberalismo, los feminismos populares, el antipatriarcado y la sostenibilidad de la vida.

Además, trataron las epistemologías del Sur, el diálogo de saberes y la educación popular, junto con la justicia ambiental, la ecología y la defensa de la Madre Tierra, al igual que la articulación, identidad y diversidad del Movimiento Social Popular, configurando coordenadas epistemológicas que mantienen la esperanza.

Un mes después, en marzo, recibieron en su sede, en el barrio capitalino de El Vedado, a integrantes del convoy solidario Nuestra América, provenientes de movimientos sociales y políticos colombianos que realizaron un donativo de insumos médicos para dos consultorios comunitarios y para la Casa del Niño y la Niña en Centro Habana, en un gesto que refleja los lazos de hermandad latinoamericanos.

Recordaron que antes de la entrega, tuvo lugar un encuentro fraterno donde conversaron sobre el trabajo del Instituto, el pensamiento crítico, la historia de Cuba y los desafíos actuales, e incluso la investigadora Yohanka León del Río leyó y en carta de agradecimiento destacó el poder de la unidad latinoamericana.

Poco después, en abril, sesionó su segundo Taller de Tesis, correspondiente a su Programa Doctoral sobre la línea de investigación “Paradigmas emancipatorios, pensamiento social crítico y procesos de cambio”, centrado en el informe de la doctorante Lil María Pich.

Su tesis, titulada “La economía del conocimiento en el contexto del capitalismo contemporáneo: claves para el pensamiento emancipatorio (1970-2024)", recibió la validación oficial para su predefensa.

La jornada contó con la participación activa de miembros de la línea de investigación y del Comité Académico, y un dato relevante es que todos los proyectos de tesis en curso están vinculados a proyectos institucionales y se concretan como resultados científicos del IFC, reafirmando su compromiso con el pensamiento crítico desde y para Nuestra América.

También hubo un coloquio sobre política, geopolítica y feminismo socialista, cuando las intelectuales Irene León (Ecuador) y Blanca Eekhout (Venezuela) visitaron Cuba como delegadas al Coloquio Patria, y sostuvieron un diálogo con investigadores del instituto y de otros centros de las ciencias sociales sobre Política y geopolítica actual.

Irene León destacó el aporte de Franz Josef Hinkelammert (1931-2023), economista y teólogo alemán, exponente de la teología de la liberación y de la crítica teológica al capitalismo, en torno a la ética y la política, y resaltó los derechos de las mujeres cubanas desde 1959 y la propuesta de Hugo Chávez para un socialismo feminista, contextualizando los desafíos de América Latina y el Caribe.

A su vez, Blanca Eekhout expresó el significado de llegar a Cuba en el aniversario de la proclamación del carácter socialista de la Revolución cubana y enfatizó en el pensamiento de José Martí, Fidel Castro y Hugo Chávez con la unidad como garantía emancipadora, mientras la investigadora Yohanka León del Río reflexionó sobre la urgencia de crear espacios de comunicación, y la directora del IFC, Georgina González Alfonso, planteó la necesidad de alianzas tanto de pueblos como de gobiernos.

A principios de este mes de mayo, un grupo de sus profesionales estuvo en el Simposio Internacional sobre el derecho de los pueblos a decidir sus destinos, en el Palacio de las Convenciones de La Habana, organizado por la Central de Trabajadores de Cuba y el Instituto Obrero Internacional, donde la doctora Fernández Ríos ofreció una conferencia acerca de las razones para construir un mundo más justo, equitativo y digno.

Los integrantes del Proyecto de Investigación Sindical intervinieron en los paneles “Bloqueo, hegemonía y conflicto: Cuba ante la ofensiva imperial contemporánea” y “Hegemonía digital, geopolítica y soberanía: Desafíos contemporáneos para los pueblos”.

El Instituto de Filosofía de Cuba es uno de los colectivos de la Agencia de Ciencias Sociales y Humanísticas, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y en sus actividades, evocó la figura de Berta Cáceres Flores (1973-2016), activista feminista, líder indígena y social hondureña, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, asesinada en ese último año.