Visita Presidente cubano fábrica de vehículos eléctricos en Boyeros

La Habana, 15 may (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, visitó hoy la Asociación Económica Internacional “Vehículos Eléctricos del Caribe” (VEDCA), ubicada en el municipio capitalino de Boyeros, donde calificó a la fábrica como uno de los baluartes de la cooperación con la República Popular China y expresión concreta de la comunidad de futuro compartido entre ambas naciones.

Durante el recorrido por la nave de ensamblaje, el mandatario dialogó con los trabajadores y directivos de la empresa, que en 2025 logró facturar más de 12 millones de dólares y producir 10 mil unidades.

🇨🇺| El Presidente @DiazCanelB visitó la Asociación Económica Internacional “Vehículos Eléctricos del Caribe” (VEDCA), empresa ubicada en el capitalino municipio de Boyeros y que, en opinión del dignatario, es un lugar donde hay desarrollo.https://t.co/t1a6h2L9Rb — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) May 16, 2026

Julio Oscar Pérez Pérez, director de VEDCA, explicó que la empresa tiene tres líneas de productos fundamentales: bicicletas eléctricas, motos eléctricas y triciclos eléctricos, y prevé incorporar autos eléctricos en el segundo semestre de este año, con una autonomía de entre 200 y 250 kilómetros y velocidad de 80 a 90 kilómetros por hora, informó la Presidencia en su sitio oficial.

“Esta fábrica tiene que ser una fábrica que se distinga a nivel de país; que se destaque; que sea una fábrica innovadora, que contribuya al desarrollo”, afirmó Díaz-Canel, quien subrayó que la entidad está asociada a la transición energética que Cuba potencia como una de las prioridades estratégicas del país, junto a la defensa y la producción de alimentos.

El Presidente destacó la importancia de la movilidad eléctrica dentro de esa transición, y llamó a los trabajadores a convertirse en abanderados del uso de las Fuentes Renovables de Energía (FRE) para asegurar todos los procesos. Señaló que la empresa puede ser una organización moderna, flexible, innovadora y por lo tanto competitiva, que puede dar un ejemplo de la Empresa Estatal eficiente y Socialista que queremos.

El embajador de China en Cuba, Hua Xin, presente en la visita junto al ministro de Industrias, Eloy Álvarez Martínez, recordó que este viernes cumplía dos años en sus responsabilidades en la Isla y destacó que Cuba se ha convertido en un ejemplo en cuanto a transición energética y en cuanto al uso de las FRE.

“China no cambiará su determinación de apoyar a Cuba en esa transición”, afirmó el diplomático.

Julio Oscar Pérez Pérez detalló que la empresa, surgida de un contrato de asociación entre la empresa china Tianjin Dongxing y la cubana Minerva, comenzó a funcionar en 2021 y ha ido avanzando año tras año, incrementando los niveles de producción.

En el primer año lograron hacer un poco más de mil unidades, y en 2025 alcanzaron las 10 mil. El directivo adelantó que este año planifican niveles muy superiores de ventas y que tienen la aspiración de transformar la forma de gestión para crear una empresa mixta, que nacería con una línea de producción de estructuras metálicas para fabricar los cuadros de los triciclos en Cuba.

Sobre la comercialización, explicó que tienen dos canales fundamentales: las pasarelas de pago internacional y las cadenas de tiendas. Este año ya han vendido a las Tiendas de Recaudación de Divisas (TRD) más de mil bicicletas y motos, y proyectan crear tiendas mixtas TRD-VEDCA en La Habana, Villa Clara, Santiago de Cuba y Holguín.

El director subrayó que la demanda es tan alta que no logran satisfacerla, pero que están dando respuesta a parte de las necesidades de la población.

En cuanto a la sostenibilidad energética, Pérez Pérez informó que ya lograron independizar el edificio socio-administrativo con un sistema fotovoltaico que garantiza todas las necesidades de corriente, y tienen un proyecto aprobado para lograr una independencia total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en agosto o septiembre. Además, todos los triciclos que se produzcan a partir de ahora incorporarán panel fotovoltaico.

Al cierre de la visita, Díaz-Canel anunció que repetirá la visita antes de que se termine el año. “Es muy alentador visitar lugares como este, en tiempos tan difíciles”, expresó el mandatario, porque, en su entender, allí “lo que se respira es desarrollo y combate”.