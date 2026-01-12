Accidente en Holguín deja seis fallecidos y cinco lesionados (+ Fotos)

Holguín, 12 ene (ACN) Un accidente masivo de tránsito con saldo de seis fallecidos y cinco lesionados ocurrió en horas de la tarde de hoy en la carretera Moa-Baracoa, en el este de Holguín.

Según información de Camilo Velazco Petittón, director de la emisora local La Voz del Níquel, el hecho tuvo lugar en las inmediaciones de la fábrica Ernesto Che Guevara al impactar una camioneta contra un triciclo.

Los lesionados son Sandro Medina Oliveros, de 52 años; Yanet Rodríguez Reyes, de 49, residente en Punta Gorda Arriba; Omar Breffe Blanco, de 58; Lissette Suárez Lobaina, de 29, vecina de Quemado del Negro; y Eroeldis Borges Alpajón, de 23, vecino de Cayo Grande de Yamanigüey.

En el trágico suceso fallecieron Andys William Mendoza Ferrer, de 41 años; María Carla Noguera Despaine, de 19; Enoelio Borges Reyes, de 50; Emmanuel Rodríguez Igarza, de 23; Eloina Reyes González, de 69; y Liolbis Loforte Alpajón, de 33.

La información señala que al sitio acudieron autoridades políticas y gubernamentales, junto a técnicos de rescate de las industrias del níquel, y se activaron los protocolos de emergencia en el hospital Guillermo Luis.

Al cierre de esta nota se investigan las causas del accidente.