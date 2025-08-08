Ya ondea la bandera cubana en Asunción 2025 (+Fotos)

La Habana, 8 ago (ACN) La enseña nacional de Cuba ya ondea hoy en la Plaza de las Banderas de los II Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025, en un acto simbólico que anticipa la inauguración oficial de la cita mañana sábado.

El izamiento reunió a una representación de las delegaciones de los 41 países participantes, en una ceremonia donde se mezclaron el colorido de trajes típicos, la música local y el entusiasmo de atletas y oficiales.

La estrella solitaria, elevada junto a los pabellones del continente, volvió a representar el espíritu de una nación que compite con orgullo y determinación.

La jornada estuvo antecedida por la conferencia de prensa oficial de bienvenida, con la presencia de Neven Ilic, presidente de Panam Sports; Camilo Pérez, titular del Comité Olímpico Paraguayo, y la participación especial del cantante Tiago PZK, quien actuará en la Ceremonia de Inauguración.

Cuba competirá desde mañana en las primeras pruebas de remo y tiro deportivo, dos de las disciplinas que abrirán el calendario competitivo, en ambas, los representantes antillanos buscarán avanzar a finales y aspirar a las primeras medallas de la justa, que reúne a más de tres mil 500 atletas en 28 deportes y 42 disciplinas.

La capital paraguaya vive horas de expectación, calles engalanadas, voluntarios en cada esquina y la Villa Panamericana colmada de uniformes y banderas dibujan el ambiente de una fiesta que, más allá de la competencia, celebra la hermandad del deporte en la juventud continental.