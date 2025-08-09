Remero y judoca portarán la bandera de Cuba en Asunción 2025

La Habana, 9 ago (ACN) El remero Roberto Carlos Paz y la judoca Dayanara Curbelo portarán hoy la enseña nacional cuando desfile la delegación cubana en la ceremonia inaugural de los II Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025.

Desde la capital de Paraguay, la publicación deportiva JIT informó que Paz mantendrá el rol asumido en el acto de abanderamiento, porque el judoca Zail Ramírez no se recuperó de la afectación de salud que le impidió recibir el estandarteb en el Complejo Monumentario Antonio Maceo, el 31 de julio último.

Curbelo ocupará el lugar de la luchadora campeona exponente Yainelis Sanz, para que esta permanezca entrenándose en La Habana y llegue a la sede como parte de su equipo, en ajuste al calendario establecido para ese deporte.

Paz es capitán de su selección y fue parte del triunfo de Cuba en la modalidad de ocho con timonel en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

En la hoja de servicios de Curbelo, de los más de 78 kilogramos, aparecen éxitos como sus coronaciones en la Copa Panamericana Juvenil de Panamá 2025, la Copa Panamericana Júnior de Varadero 2023 y los Juegos del Alba de ese propio año.

La publicación recordó que, en premio a destacados desempeños, Ramírez y Sanz fueron seleccionados abanderados oficiales de la delegación de Cuba a la segunda edición de los Juegos Panamericanos Júnior, que acoge Asunción desde este sábado y hasta el 23 de agosto.

Sanz es la actual campeona absoluta del continente y Ramírez, ahora en proceso de recuperación, atesora entre otros resultados, las coronas en dos copas panamericanas júnior.