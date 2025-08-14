Regresan a la Patria primeros campeones cubanos en Asunción 2025

La Habana, 14 ago (ACN) El segundo grupo de atletas cubanos que compitió en los II Juegos Panamericanos Junior, Asunción 2025, regresó hoy al país, encabezado por los campeones del remo y Dayanara Curbelo, titular en más de 78 kilogramos (kg) en el judo.

En la terminal tres del Aeropuerto Internacional José Martí 35 integrantes de las delegaciones de bádminton, remo y judo fueron recibidos por autoridades del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder).

Es un gran orgullo haber alcanzado el título después de portar la enseña nacional en la apertura de los Juegos, declaró a la Agencia Cubana de Noticias Dayanara Curbelo, tras abrazarse con su familia.

Por parte del judo cubano también regresaron con destacada labor Naysdel Cardoso, plata en los 90 kg, y Lisrialis González, bronce en los 78 kg.

La natural de la provincia de Artemisa dijo que el equipo se enfrascará, rápidamente, en la preparación para el clasificatorio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, que se efectuará el próximo mes de septiembre.

Llegaron también a suelo cubano Henry Heredia, Leduar Suárez, Roberto Carlos Paz y Adel Cardoso, integrantes del cuatro par de remos cortos que conquistó el oro, así como del ocho con timonel que obtuvo el bronce.

Asimismo, aterrizaron los cuatro badmintonistas que participaron en la lid continental, acompañados por el juez cubano de la disciplina Miguel Ángel León y el representante de Panam Sports Enrique Charadán.

A recibir a los atletas en la Patria asistieron Raúl Fornés, vicepresidente primero del Inder, y Rodolfo Pérez, subdirector general de la Escuela de Formación de Atletas de Alto Rendimiento Cerro Pelado, además de Karel Luis Pachot, director jurídico del ramo deportivo, quien tuvo a cargo las palabras de bienvenida.

En la jornada de ayer, 13 de agosto, aniversario 99 del natalicio del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, regresó el primer grupo de la mayor de las Antillas con exponentes del tiro deportivo, esgrima y tiro con arco.

Poco después de las 3: 00 pm. de hoy, Cuba ocupaba el décimo lugar del medallero general con siete preseas: dos de oro, dos de plata y tres de bronce.

Lideran la tabla general Brasil (44-21-26), Estados Unidos (14-21-20) y Chile (13-6-10).