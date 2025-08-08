Cuba presente, enseña nacional ondea sobre Asunción 2025

Asunción, 8 ago (ACN) La bandera de la estrella solitaria ya ondea junto a la de los otros 40 países asistentes a los II Juegos Panamericanos Júnior, que están a punto de comenzar en esta ciudad y se nota en el inusual movimiento que encuentras en cada espacio.

Ha sido un momento emocionante y para nosotros significa que Cuba ya está presente en esta fiesta de la juventud panamericana, expresó la vicepresidenta del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), Teresa Yamila Méndez, luego de disfrutar de la ceremonia junto a un grupo de atletas de la mayor de las Antillas y también del titular del organismo deportivo Osvaldo Vento Montiller.

En la plaza exterior del Comité Olímpico Paraguayo se vivió una ceremonia sencilla, cuyo valor fundamental es ratificar el sentido de identidad y fidelidad de cada uno de los participantes por la enseña nacional que defenderán en los terrenos desde este mismo sábado.

Encabezada por los presidentes de Panam Sports, Neven Ilic, y del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez, en el acto protocolar se escucharon las notas del himno nacional de Paraguay y se instó a dar el máximo esfuerzo en cada escenario desde este mismo sábado.

El izamiento de los pabellones patrios fue en una ceremonia única, que transmitió la unidad y fraternidad entre los pueblos de América, que tanto insisten en resaltar los organizadores.

Aunque es en la tarde noche de este sábado que quedará inaugurada oficialmente en el Estadio Defensores del Chaco, desde temprano en la mañana ya habrá acciones en varios escenarios y los cubanos estarán involucrados en el tiro deportivo y en el remo.

Además se encuentran también en suelo paraguayo los elencos de balonmano (f), esgrima, judo, tiro con arco, gimnasia rítmica, ciclismo, natación, bádminton y voleibol (f).

Instantes antes de la ceremonia de izamiento, en el centro de prensa del Parque Olímpico compartieron con los medios acreditados, Neven Ilic y Camilo Pérez, además del artista argentino Tiago PZK que será el principal atractivo en la inauguración.

Los invitamos a todos a que no se pierdan la gran inauguración que vamos a hacer, dijo el presidente del Comité Olímpico Paraguayo, quien luego entregó a Tiago PZK la campera oficial de Asu2025 como símbolo de bienvenida.

Aunque no se adelantaron detalles de los que sucederá este sábado, es seguro que el espectáculo estará enfocado a los jóvenes protagonistas y por eso la elección del Tiago PZK, dedicado al género urbano y con un confeso amor por el país anfitrión.

Preparamos algo increíble para el espectáculo. Es el mismo esfuerzo y las mismas ganas las que tenemos nosotros los artistas emergentes y los deportistas que van a competir aquí, aseguró el muchacho que comenzó su carrera en competiciones de freestyle y suma miles de seguidores entre la juventud del continente.

El titular de Panam Sports elogió el trabajo de los organizadores, la previsión de cada detalle y la calidad de las instalaciones que se utilizarán para una lid multideportiva que vivirá apenas su segunda edición, pero ya evidencia un notable crecimiento.

Un total de cuatro mil 030 competidores de 41 países participarán en el certamen, para el que se acreditaron profesionales de 800 medios de prensa, habrá disputas de medallas en 28 deportes y otorgará 216 boletos directos para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.