Asunción 2025: Cuba de la bahía al tatami

La Habana, 13 ago (ACN) El amanecer trajo hoy para Cuba un destello dorado sobre las aguas de la Bahía de Asunción, preludio de la cuarta jornada de los II Juegos Panamericanos Junior, en la que la bandera ondeó también plateada en el tatami.

Con paletadas sincronizadas y el pulso de un mismo corazón, Henry Heredia, Adel Gutiérrez, Leduar Suárez y Roberto Paz firmaron una gesta de película para tocar la gloria en el bote de cuatro pares de remos cortos y regalar a la isla su segundo oro en esta cita multideportiva continental.

El judo por equipos mixto, en cambio, libró una batalla digna de un clímax dramático. Cuba resistió, pero en la final se impuso el guion del favorito Brasil, que barrió con marcador de 4-0. No hubo necesidad de disputar los últimos combates: la historia ya estaba escrita en el tatami. Aun así, la plata brilló como testimonio de entrega y coraje.

En otros escenarios, la delegación alternó luces y sombras: Pedro Franco dominó la final B del par de remos cortos y el cuarteto femenino de cuatro pares y el ocho mixto con timonel concluyeron quintos.

Por su parte, en la piscina, Andrea Becali cerró octava en la final A de los 50 metros libre y Laurent Estrada fue sexta en la final B. La gimnasia rítmica dejó un séptimo lugar en cinco aros y un octavo en cinco mazas, mientras en ciclismo Maikel Cifran se despidió en octavos de final y Liannis Mesa finalizó séptima.

La jornada tuvo un último acto: el duelo de cuartos de final del voleibol femenino contra República Dominicana, un clásico caribeño de tensión y emociones, donde la mayor isla del Caribe cayó en tres parciales y se despidió de la competencia.

Estos Juegos, más que un medallero, son un taller de sueños. Aquí se forjan campeones del futuro, y aunque Cuba no ha alcanzado aún la actuación que muchos esperaban, las páginas restantes de esta cita continental están en blanco.

En los próximos días, cada carrera, cada combate y cada punto serán oportunidades para que las caribeñas hagan crecer su botín y su leyenda.