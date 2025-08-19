Asciende Cuba a octavo lugar del medallero en Asunción'25

La Habana, 19 ago (ACN) La obtención de cinco medallas, una de oro, tres de plata y una de bronce en atletismo y otra de bronce en clavados derivó hoy en el ascenso de Cuba al octavo lugar del medallero de los II Juegos Panamericanos junior Asunción’25.

Los representantes del caimán antillano acumulan hasta ahora cinco doradas, otras tantas plateadas y seis bronceadas.

La jornada inaugural del campo y pista vio la coronación de la discóbola Alejandra Mesa con disparo de 54.42 metros, quien superó por solo dos centímetros a la venezolana Ottaynis Febres.

Las preseas de plata, Rosmaiby Quesada en salto largo (f), Leykel Cabrera en jabalina (m) y el relevo mixto de 4x400 de Melissa Padrón, Yohendriz Bientz, Pierre Castillo y Camila Rodríguez.

Claudia Guerrero conquistó el bronce en jabalina para mujeres.

En los saltos ornamentales, Carlos Daniel Ramos quedó en medalla de bronce en la plataforma de 10 metros del torneo de clavados, en una jornada que lo vio ir a menos.

Ramos acumuló el mejor puntaje en la ronda clasificatoria, pero en la decisiva cedió ante el mexicano Kenny Zamudio y el canadiense Benjamin Tessier, primero y segundo, por ese orden.

Brasil sigue en la punta de la tabla de medallas con una ventaja casi inalcanzable para sus escoltas, en tanto que acumula 124 preseas, incluidas 58 de oro, Colombia, en segundo puesto, suma 68 en total y 27 doradas, y va tercero Estados Unidos con 75 y 23.