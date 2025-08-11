Remeros cubanos por más medallas hoy en Asunción 2025

La Habana, 11 ago (ACN) Cuba buscará hoy más medallas en la tercera jornada del torneo de remo de la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, luego de ganar la primera presea de bronce en el ocho con timonel masculino, con sede en la bahía de esa ciudad paraguaya.

Los remeros Ronny Álvarez, Henry Heredia, Keiler Ávila, Adel Gutiérrez, Leduar Suárez, Robert Fernández, Paz, Félix Puentes y Pedro González, inauguraron este domingo el medallero de la mayor de las Antillas, y tratarán de sumar lauros en el cuatro sin timonel masculino, en una final directa, y el doble par de remos cortos femenino, modalidad que comenzará por las eliminatorias.

La cuarteta la integran Heredia, Suárez, Paz y Gutiérrez y de lograrla conseguirían sus segundos lauros, mientras que la dupla está formada por Claudia Tolon y Natalie Morales.

Las restantes modalidades con presencia cubana en la jornada dominical quedaron fuera del podio, con Suárez y Paz, quienes ocuparon el quinto lugar del doble par de remos cortos, y Heredia y Gutiérrez, sextos en el doble sin timonel, en ambos casos en las finales A.

También quedó en el camino la singlista Ana Laura Jiménez, tercera y última en la final B, actuación con la que concluyó en el noveno puesto general.

Esas tres tripulaciones comenzaron el accionar el sábado en la pista acuática de dos mil metros de la rada paraguaya.