Otra jornada con regatas pospuestas en vela de Asunción 2025

La Habana, 16 ago (ACN) Otra jornada con regatas pospuestas cumplió hoy la vela de los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, Paraguay, torneo que concluye este domingo su programa de competencia.

Este sábado se decidió suspender las pruebas previstas para todas las clases convocadas, con presencia de Cuba en cuatro.

Los veleristas cubanos esperaban mejorar posiciones luego de un comienzo con malos resultados en las pocas competencias que se lograron efectuar a pesar de la poca fuerza del viento reinante.

Miguel Ángel Abad, en la clase IQFOIL masculina, terminó con dos sextos lugares y 22 puntos en las dos primeras de las tres regatas programadas para el viernes.

Algo parecido sucedió con Elizabeth Buchillon en esa misma modalidad, pero femenina, ya que concluyó sexta en la primera prueba, con ocho puntos, y quedó pendiente de las otras dos pospuestas hasta ese momento.

En la ILCA 6 (f), Angelica María Fabián concluyó con los puestos 17 y 16, con un total de 33 unidades, en espera de la tercera planificada.

Adriano Castro Ortiz, en la Fórmula Kite, no pudo competir en ninguna de las cuatro regatas programadas para el viernes, ya que esa clase no tuvo accionar en la Playa San José de la ciudad paraguaya de Encarnación, escenario de la vela hasta este domingo de la cita multideportiva paraguaya.

Por lo informado en la reunión técnica, IQFOIL (m y f) y Fórmula Kite (m) tendrán ocho regatas, mientras que la ILCA 6 (f), seis, cifras que pudieran cambiar por lo expresado desde la sede, pero la situación parece complicada y los organizadores tendrán que decidir.