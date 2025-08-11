Cuarto lugar para cuatro sin timonel cubano en remo de Asunción 2025

La Habana, 11 ago (ACN) El cuatro sin timonel cubano terminó hoy en el cuarto lugar del torneo de remo de la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, con escenario en la bahía de esa ciudad paraguaya.

Cerca de la medalla de bronce quedaron Henry Heredia, Leduar Suárez, Roberto Carlos Paz y Adel Gutiérrez, quienes entraron a la línea de meta de la pista acuática de dos mil metros con tiempo de 6:33.86 minutos, detrás de los botes de Chile (6:19.29), Argentina (6:22.41) y Brasil (6:32.41), y por delante del de Paraguay (6:43.07), según el sitio de la cita multideportiva.

Este lunes también compitieron por Cuba, Claudia Tolon y Natalie Morales, en el doble par de remos cortos, quienes avanzaron a la repesca con el tercer lugar de su heat eliminatorio y tiempo de 8:0373 minutos, superadas por las tripulaciones de Brasil (7:40.56), clasificada para la discusión de medallas, y Chile (7:59.86)

En el repechaje tendrán como rivales a los botes de Paraguay, Argentina, Chile y Guatemala, en busca de la final A de este martes.