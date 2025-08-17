Cierre con interrogante del torneo de vela en Asunción 2025 

La Habana, 17 ago (ACN) El torneo de vela de la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 cerrará hoy sus tres días de competencia programados, con escenario en la Playa San José, de la ciudad paraguaya de Encarnación

Luego de varias regatas pospuestas este viernes y todas las del sábado -por poca fuerza del viento-, según el sitio de la cita multideportiva, este domingo los organizadores deberán decidir al respecto.

En la jornada sabatina se suspendieron las pruebas previstas para todas las clases convocadas, con presencia de Cuba en cuatro.

Los veleristas cubanos esperaban mejorar posiciones luego de un comienzo con malos resultados en las pocas competencias que se lograron efectuar el viernes en la primera fecha a pesar de la poca fuerza del viento reinante.

Miguel Ángel Abad, en la clase IQFOIL masculina, terminó con dos sextos lugares y 22 puntos en las dos primeras de las tres regatas programadas.

Algo parecido sucedió con Elizabeth Buchillon en esa misma modalidad, pero femenina, ya que concluyó sexta en la primera prueba, con ocho puntos, y quedó pendiente de las otras dos pospuestas hasta ese momento.

En la ILCA 6 (f), Angelica María Fabián concluyó con los puestos 17 y 16, con un total de 33 unidades, en espera de la tercera planificada.

Adriano Castro Ortiz, en la Fórmula Kite, no pudo competir en ninguna de las cuatro regatas programadas, ya que esa clase no tuvo accionar.

Por lo informado en la reunión técnica, IQFOIL (m y f) y Fórmula Kite (m) tendrán ocho regatas acumulativas, mientras que la ILCA 6 (f), seis, cifras que pudieran cambiar por lo expresado desde la sede, pero la situación parece complicada y los organizadores tendrán que decidir.

Una variante posible, de no poder reprogramar el torneo, sería tener en cuenta los lugares conseguidos por los veleristas en la regatas efectuadas, pero con la interrogante de que decidirán con las clases que no han podido tener accionar, difícil la situación, pero real.