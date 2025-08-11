Rosalicia Domínguez lanzó el último flechazo individual por Cuba

La Habana, 11 ago (ACN) Una actuación de lujo de Kaylee Gurney, de Estados Unidos, puso fin hoy a las aspiraciones de la cubana Rosalicia Domínguez durante los cuartos de final del tiro con arco compuesto, perteneciente a los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

La estadounidense, líder en la ronda de clasificación y a tres puntos (ptos) del récord para la lid, superó a Domínguez con un marcador de 146x143, luego de efectuar once de los quince disparos reglamentarios, justo en el centro de la diana, con 10 ptos, y los restantes también estuvieron cerca pues dejaron nota de nueve ptos.

Ante tal desafío, Rosalicia apeló al coraje y la concentración para proponer una competencia de alto nivel que incluyó un segundo set perfecto para ambas (30 ptos); mientras que desde el plano individual ancló entre las ocho mejores de la cita paraguaya y, a su vez, la que más avanzó dentro de la representación de Cuba.

Para la santiaguera los retos comenzaron en la fase de octavos, cuando debió exigirse hasta un flechazo extra para dejar en el trayecto a la brasileña Fernanda Glatt, después de estampar la igualdad a 139 unidades en cinco parciales, en los que su primera ejecución siempre le brindó la decena de puntos.

Con la eliminación de Domínguez, luego de las de Abraham Pérez y Elaimis García en el recurvo, los arqueros de Cuba cerrarán su participación en la justa multideportiva en la jornada de este martes, con la discusión del bronce por equipos en el apartado mixto recurvo.

Aunque la ausencia de medallas condiciona cualquier análisis, la actuación de los tres exponentes resulta meritoria, sobre todo en la dupla de Elaimis y Abraham, que amén de lo que acontezca en el duelo frente a Robin Selley y Jaydon Roberts, de Bermudas, garantizaron la mejor ubicación histórica en eventos múltiples de la región.

