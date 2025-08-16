Taekwondoista cubano Yoikel Goicochea se baña de oro en Asunción

La Habana, 16 ago (ACN) El taekwondoista cubano Yoikel Goicochea derrotó hoy 2-0 al colombiano César Silva y se alzó con la medalla de oro de la división de más de 80 kilogramos en los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

Con puntuaciones de 12-9 y 14-8, el antillano completó una jornada perfecta sobre el tatami del Polideportivo Deportes Urbanos y le dio a Cuba su primer metal dorado en la historia de este deporte en estas citas multideportivas continentales.

Luego de doblegar 2-1 en cuartos al brasileño Erick Batista y 2-0 en semifinales al mexicano Victor Ramírez, el reciente campeón de la IV PanAm Serie en Querétaro, México, e hijo de la exbasquetbolista Dalia Henry, demostró su estirpe y cumplió la promesa que había hecho durante la etapa de preparación.

Su compatriota Elianet Crespo (+67 kg) quedó eliminada en cuartos de final, pero Anaisel León (-67 kg) alcanzó la medalla de bronce al derrotar en cerrado combate a la mexicana Julia Ramírez.

Con esta medalla de oro, la delegación cubana asciende al puesto nueve del medallero general de estos Juegos Panamericanos Junior.