Taekwondoista Anaisel León conquista el bronce para Cuba

La Habana, 16 ago (ACN) La taekwondoista cubana Anaisel León, de la división de menos 67 kilogramos, venció hoy 2-1 a la mexicana Julia Ramírez y conquistó la medalla de bronce en los II Juegos Panamericanos Junior que se efectúan en Asunción, Paraguay.

Sobre el tatami del Polideportivo Deportes Urbanos de la capital sudamericana, la antillana fue superior a su adversaria al ganar 10-4 en la primera ronda, empatar 3-3 en la segunda y rematar 8-7 en la del cierre, para conseguir el primer podio de Cuba en esta categoría en estas citas multideportivas continentales.

León, había caído en cuartos de final ante la ecuatoriana Mayté Caicedo, pero esta la arrastró hasta esta instancia al llegar a la gran final de la división.

Su compatriota Elianet Crespo (+67 kg), que cedió ante la colombiana Kiara Paz en cuartos, no corrió con esa suerte al ser eliminada la sudamericana en semifinales.

En esta jornada, el otro representante de la mayor isla del Caribe, Yoikel Goicochea, estará en la final de más de 80 kilogramos contra el colombiano César Silva.



