Oro, plata y bronce para Cuba en judo de Asunción 2025

12 ago (ACN) Cuba logró hoy medallas de oro, plata y bronce en la jornada de cierre del torneo individual de este arte marcial de la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, con Dayanara Curbelo, de los más de 78 kilogramos (kg), Naysdel Cardoso (90 kg) y Lisrialis González (78 kg), en ese orden.

Según el sitio de la cita multideportiva paraguaya, Dayanara derrotó por Ippon a la dominicana Karla Casas, Cardoso cayó por Ippon en la final ante el brasileño Jesse Barbosa y Lisrialis aventajó por Ippon a la chilena Yhoseli Matos.

Con esos resultados, los judocas de la mayor de las Antillas terminaron en el tercer lugar del medallero, con una de cada color, detrás de Brasil (11-1-2) y Colombia (1-2-4).

Destacar que en espera del cierre de la jornada de este martes de los Juegos, Cuba aparece en el lugar 14 (1-1-3) de la tabla general, también dominada por los brasileños (30-10-16), escoltados por los estadounidenses (9-7-11) y los chilenos (9-6-6).

Dayanara llegó a la final al aventajar por no presentación en cuartos de final de la costarricense Arianna Chaves y en la semifinal por Ippon a la canadiense Alisa Casas, mientras que Naysdel avanzó a la discusión del oro luego de disponer por Ippon del venezolano Samuel Corso y en la semifinal por Wazari del puertorriqueño Derik Rodríguez, pero después quedó en plata ante Barbosa.

Lisrialis abrió con victoria por Ippon frente a la paraguaya Nahyr Angelacio y perdió en la semifinal por Ippon contra la brasileña Dandara Camilo, quien la envió a la lucha por el bronce que ganó.

En anteriores jornadas, los judocas cubanos exhibían los mejores resultados con Wendy Martínez (63 kg) y Yainet Coronado (48 kg), quienes finalizaron en el quinto lugar –discutieron las preseas de bronce-.

Para el miércoles está previsto el torneo por equipos mixto, con accionar en las divisiones de 73, 90 y más de 90 kg (m) y 57, 70 y más de 70.



