Oro para judoca cubana Dayanara Curbelo en Asunción 2025

La Habana, 12 ago (ACN) La judoca cubana Dayanara Curbelo conquistó hoy la medalla de oro en el cierre del torneo individual de este arte marcial de la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, al derrotar a la chilena Karla Casas, en los más de 78 kilogramos (kg).

Según el sitio de la cita multideportiva paraguaya, Dayanara superó por ippon -tres amonestaciones (shidos)- a Casas en la final, resultado con el que logró este martes la tercera presea del judo de Cuba, ya que anteriormente Naysdel Cardoso (90 kg) y Lisrialis González (78 kg), ganaron las de plata y bronce, en ese orden.